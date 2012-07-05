巴克莱前执行长承认公司曾作出“应受谴责的”行为

* Diamond称,巴克莱不公正地成为打击目标

* 巴克莱交易员的行为"应受到谴责"

* 称他辞职下台是较好的选择

路透伦敦7月4日电---巴克莱(BARC.L)前执行长Bob Diamond周三为下属交易员操纵利率的"应受谴责的"行为道歉,但他向英国议会表示,巴克莱银行在承认不当行为後一直被不公正地点名批评.

现年60岁的Diamond本周辞职,此前巴克莱因操纵世界金融体系核心利率而同意支付近5亿美元罚款.

英国政界人士抓住此案不放,将其作为已毒害整个金融业的贪婪文化的象征.多家报纸重点报导此案中披露的电子邮件,电邮显示,交易员在伪造利率数据後相互允诺开香槟庆贺.

在英国议会委员会面前,Diamond显得深思熟虑而低调谦逊,他承认巴克莱的交易员犯下"不可宽恕的"行为.Diamond在周二之前一直都是全世界薪酬最高和最有权势的金融业高管之一,以行事激进闻名.

"当我看到这些交易员的电邮时,浑身上下都感到不舒服,"Diamond说."那样的行为应该受到谴责,是不对的.我很抱歉.我既失望又愤怒."

他说这些涉及操纵汇率者将受到刑事调查,而且应该"严惩".

Diamond说,巴克莱银行犯下的罪行,"不是我所热爱的那家公司应有的作为."但他坚称巴克莱只是替罪羔羊,因为它一直配合当局协助揭露恶行.

"这星期以来焦点都在巴克莱,因为它是第一个被踢爆的,"Diamond说.他描述了多年来与监管机构合作揭发这个惯例.

"我想这是巴克莱愿意一马当先的企业文化,我们愿意冲得最快,愿意为这件事挺身而出."

银行业分析师称,巴克莱之所以决定与监管当局合作,或许本意是为了限制损失,但看上去却事与愿违,不仅巴克莱的声誉受损,Diamond还丢了饭碗.这种局面下,其它银行可能会不愿与监管方合作.

Diamond的证词陈述时间长达近三个小时,在此期间巴克莱股价表现震荡,後收报1.646英镑,几乎持平於Diamond开始陈述时的水准.

巴克莱之前已承认其交易员与他人合伙操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor).这一行为发生在2005-2009年期间.

除此之外,巴克莱还供认其在2008年金融危机高峰时期故意低报Libor,以美化资产负债状况.

Libor由汤森路透(TRI.TO)代表英国银行家协会(BBA),对全球若干家最大银行提供的预估银行间拆借利率编纂而成.

一名发言人称:"对於任何能够创造有利於市场的更强健的Libor的方法,汤森路透都予以支持,并且积极支持目前正在进行的审查."(完)

--编译 肖群英/李婷仪/程琳;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。