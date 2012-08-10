巴克莱任命伦敦金融界要人当董事长

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透伦敦8月9日电---巴克莱(BARC.L)已聘请公司治理专家及伦敦金融界显要David Walker担任董事长,在操纵利率丑闻发生後期能藉此重振该公司声誉.
巴克莱周四表示,Walker将於9月1日起担任非执行董事,并在两个月後接任Marcu Agius的位置.Walker先前曾担任英国央行及财政部的官员,撰写过最重要的英国银行业治理守则之一.
他的首要任务之一将会是协助选派新任执行长,Walker称他将会"全力介入"这项人事安排.
Agius表示,该行至今见到的"多位执行长人选的素质"令人感到振奋;Agius因为利率操纵丑闻和执行长Bob Diamond一同辞职.
Walker表示,在近期事件过後,他期待在推动公司改革上发挥自己的作用."英国需要一个强大的金融服务产业,而要确保英国拥有一个成功且具有治理良好的银行业,巴克莱扮演着重要角色."他在一份声明中指出.
巴克莱股价收盘报1.79英镑,过去三个月来该公司股价已经下跌12%.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
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