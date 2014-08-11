英国个股：金融时报前执行长等人竞争巴克莱下任董事长--星期日泰晤士报

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透8月11日 - 英国星期日泰晤士报援引消息人士报导称，金融时报前执行长Rona Fairhead和英国央行前副总裁Howard Davies正在角逐巴克莱 下任董事长一职。
该报还称，汇丰控股 非执行董事Fairhead是候选人之一。
星期日泰晤士报称，据信Davies也参与竞争。Davies之前领导过英国金融服务监管局(FSA)。
巴克莱非执行董事John Sunderland在4月接到委任，带领寻找董事长David Walker的接班人。
Walker在2012年接替Marcus Agius成为巴克莱董事长，预计最多在任三年，在伦敦银行间拆放款利率(Libor)丑闻后带领巴克莱对领导层进行全面整改。
星期日泰晤士报称，参与角逐的还有其他人选，最后决定估计要等到圣诞节。
英国现在不是办公时间，未能立即联系到巴克莱置评。(完) (编译 田建华; 审校)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM