巴克莱董事长因涉嫌操纵Libor将於周一辞职

* 巴克莱将宣布董事长Marcus Agius於周一辞职--消息人士

* 英国央行副总裁塔克和巴克莱执行长Diamond曾在2008年讨论Libor--消息

* 塔克和Diamond的交谈导致"错误地"设定低利率

路透伦敦7月1日电---英国银行业者巴克莱(Barclays)(BARC.L)董事长Marcus Agius将於周一辞职,成为因利率操纵丑闻下台的首名高层人士.该丑闻还可能蔓延至其他银行,并引发英国央行(BoE)牵涉其中的质疑.

一位知情人士透露,巴克莱董事长Agius辞职的消息将於周一宣布.他已任职五年半的时间.

巴克莱上周遭美国及英国当局罚款4.53亿美元,因提交不准确的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)报价.此後要求巴克莱执行长Bob Diamond和董事长Agius辞职的压力升高.

巴克莱承认,旗下一些交易员试图操纵LIBOR利率设定.该利率在全世界被广泛使用,作为大约350万亿(兆)美元衍生品和其他金融产品的基准利率.

熟知事况人士表示,2008年10月关於这场丑闻的的一段关键对话於上周在一些文件中被凸显出来,据传是与Diamond及英国央行副总裁塔克有关.

一名英国央行发言人士表示,"报告中提及的这通电话,是英国央行众多例行市场通话中的一起,而在此例中是由塔克所拨打."

这段对话发生在巴克莱送交错误的数字的期间,这对於塔克而言恐怕相当难堪;塔克是在明年接替现任总裁金恩的热门人选.

上周公布的文件显示,部分巴克莱人士误以为在上述对话之後,该行已经获准提交刻意压低的LIBOR估计数字.

巴克莱已经承认,其在2007年底至2009年5月间送交刻意压低的借款成本数据,因其认为竞争对手也做同样的事,而其送出偏高数字将会使其看来有问题.

美国司法部发表声明指出,在判罚之後公布的事实文件显示,2008年10月29日一名英国央行高阶官员与一位巴克莱高层人士的对话鼓舞巴克莱压低LIBOR报价.

司法部的文件指出,随着这起对话的主旨传递给其他巴克莱的员工,部分员工误以为他们已经获得英国央行指示降低LIBOR报价.

但这份文件同时指出,巴克莱高阶员工并不相信这位英国央行官员给出了压低LIBOR报价的指示.

北美、欧洲及日本等地监管机构正针对10多家银行业者就此事件进行长期全球性调查,其中包括花旗集团(C.N)、汇丰控股(HSBA.L)、瑞银集团UBSN.VX、苏格兰皇家银行(RBS.L)等.分析师及银行业者均预期将会有更多钜额罚款.

苏格兰皇家银行预料将遭到罚款,不过该行已经表示尚未遭罚,也还未决定和解.熟知事况的消息人士指出,该行已於2月开除四名有关联的交易员.

**未来一周将有更多行动**

英国议会将分别於周三和周四对Diamond和Agius进行质询,了解他们对操纵利率一事知道多少.

两人还将被问到英国央行及其他监管机构对此事的知晓程度.

根据司法部文件显示,2007年11月至2008年10月期间,一些巴克莱的员工向英国银行业者协会(BBA),英国金融服务监管局(FSA),英国央行以及纽约联邦储备银行表达过他们的忧虑,担心Libor利率定得过低.

司法部称,这些员工并未向当局提供"全面准确的信息".

Aguius自2007年初开始担任巴克莱银行的董事长,此前30多年中他是一名投资银行家,并曾出任Lazard的董事长.

他还是BBA的主席,该协会是英国银行业的请愿团体,亦负责Libor利率的确定.BBA主席总是从银行中遴选,因此Agius也有可能离开这一职位.

尚未因Libor调查而在英国国内提起刑事诉讼,但英国已经要求调查此项欺诈问题中可能存在的刑事犯罪.

政府在周六命令对银行间市场利率的运作情况进行独立调查.

政府消息人士表示,政府计划通过这场短期的紧急调查,能够对正在议会讨论的金融服务法案提出修订意见,同时研究Libor利率的确定以及刑事处罚的可能性.

英国金融监管机构FSA主席周日表示,有可能通过加强立法来打击这一领域内的不法行为.(完)

--编译 肖群英/张明钧/郑茵;审校 徐文焰

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