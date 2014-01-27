巴克莱料中国今年紧缩流动性 小型房地产商受影响较大

路透香港1月27日 -投行巴克莱周一发表报告称，该行预期中国内地今年的流动性将会收紧，假如平均借贷利率由2013年上半年的水平上升100个基点的话，该行所追踪的内地房地产商2015年度净利润将会下跌4.5%；信贷收紧以及政府持续打击影子银行，对小型开发商的影响将较大。

报告指出，经过去年的积极收购土地后，大部份内地开发商于2013年底的净负债比率均告上升。该行追踪的12家开发商去年的购地开支按年增长112%，但期内合同销售额则只升34%。由于预期中央政府今年将采取较紧的货币政策，将会加深投资者对高负债开发商资金情况的忧虑。

根据巴克莱对其追踪的14家内房股的敏感性分析显示，假如平均借贷利率由2013年上半年上升25、50、100基点，这些公司2015年的净边际利润率将会下降16、32、64个基点，令2015年的净利润分别减少1.1%、2.3%和4.5%。

不过，巴克莱相信，大型开发商受流动性收紧的影响将较少，因为它们有更大弹性应付类似在2011年下半年曾出现过的信贷紧张情况。即使利率上调100个基点令该14家内房股平均借贷利率上升至9.07%水平，预测它们的偿债比率仍然维持于3.82倍的稳健水平。在该行追踪的股份中，保利置业(0119.HK)和恒大地产(3333.HK)的资产负债表相对较弱。

由于规模较小的开发商较为依赖影子银行，一旦信贷收紧，巴克莱认为这可能导致小型开发商陷于财困，将有更多的收购合并机会出现加快市场整合。该行相信，如中国海外(0688.HK)此等具市场领导位置的大型开发商，将有机会取得更大市的市场份额。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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