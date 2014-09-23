中国今年GDP增速预计仅有7.2% 明年目标料调低至7%--巴克莱

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京9月23日 - 投资银行巴克莱在最新报告中预计，今明两年中国经济增长率料分别为7.2%和6.9%，而且明年政府有可能调降经济增长目标至7%。
该投行认为，中国政府会持续推进定向宽松举措，并通过放宽按揭贷款利率等限制来支持房地产市场，以免房地产市场骤然失速。
“定向宽松举措可能不足以提振经济增长、或者扭转三季度放缓趋势，但应能支撑四季度出现回暖，”报告指出，“预计楼市修正将持续到2015年，未来数月密切关注按揭贷款政策的可能放松以及投资增速的变化。
稍早出炉的汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升至50.5，是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。
巴克莱认为该数据详细分项呈现的图景“喜忧参半”，不过整体数据仍高于其预估的49.6 。该投行预计定于10月1日公布的中国官方9月制造业PMI，将从8月的51.1回升至51.3。
此前出炉的中国8月宏观数据差强人意，让投资者对经济前景充满疑虑。中国央行上周已经量价齐下，通过5,000亿元人民币SLF投放和下调正回购利率，向市场传递明确的宽松信号。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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