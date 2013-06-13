巴克莱：调降中国2013年通胀预估至2.6% 降息概率增大

路透北京6月13日 - 中国5月CPI同比涨幅低于预期，PPI降幅亦进一步扩大。通胀压力缓和促使巴克莱宣布调降中国今年CPI涨幅预估至2.6%，并认为降息的概率已经增大。

“将中国今年CPI增幅预估从之前的3%调降至2.6%，主要是因为近期国内食品价格涨幅低于预期，而且经济增长疲软、全球大宗商品价格处在低位，”投资银行--巴克莱在研究报告中称。

该投行认为，5月通胀率低于预期是降息的必要条件，在5月通胀和工业生产数据公布后降息的概率已经增大，尽管调降利率并非其基准预测（baseline）。

“（降息概率增大）主要是基于中国国内和全球经济前景疲弱、地方政府和企业杠杆率和债务负担加重、全球新一轮降息行动，以及年初迄今有大量热钱进入中国寻求利差和人民币升值收益，”巴克莱称。

当然，巴克莱亦同意降息恐怕并不能让最需要资金的领域如中小企业获益，而且可能还会推高房价激化楼市泡沫，“因此还需要其他政策如结构性减税、和有针对性的楼市调控政策，来配合宏观大环境的放松，”报告称。

中国周末公布的5月物价数据明显低于预期，其中居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，环比下降0.6%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至2.9%，为去年9月来最低，环比亦下降0.6%；投资、工业生产和消费亦无亮点，5月工业增加值同比增长9.2%，零售销售增长12.9%，1-5月固定资产投资增长20.4%。

中国年初以来的流动性环境以M2增速和社会融资规模衡量不可谓不宽松，但实体经济却并未因此感到“暖意”，巴克莱认为这是因为“大量资金都被用来还债或作债务展期，并没有用来提振经济成长”。

该投行还预期今年中国央行进一步推进利率自由化将主要表现在：提高存款利率上限至1.2倍，目前为1.1倍；同时还可能取消贷款利率下限。“不过需要指出的是，考虑到中国银行业的定价能力，这些举措尤其贷款利率下限的调整并没有约束力，”报告称。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。