英国个股：巴克莱宣布退出多数商品交易业务

路透伦敦4月22日 - 巴克莱 表示，将步很多银行的后尘，退出多数商品交易业务，因监管收紧导致这些业务的获利能力降低。

该行周二表示，将退出多数金属、能源和农产品交易业务，但保留贵金属交易，以及部分石油和天然气交易工具，和指数产品。该行还表示，缩小后的商品交易业务将主要进行电子交易。