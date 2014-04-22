英国个股：巴克莱宣布退出多数商品交易业务

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
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路透伦敦4月22日 - 巴克莱 表示，将步很多银行的后尘，退出多数商品交易业务，因监管收紧导致这些业务的获利能力降低。
该行周二表示，将退出多数金属、能源和农产品交易业务，但保留贵金属交易，以及部分石油和天然气交易工具，和指数产品。该行还表示，缩小后的商品交易业务将主要进行电子交易。
预计巴克莱将在下月公布涉及范围更广的缩减投行规模的计划，通过砍掉因监管收紧受创最重的业务领域来削减成本，并提高盈利能力。(完)
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路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。