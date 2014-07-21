美国金融：交易商对巴克莱暗池交易早已心存担忧--报载

路透7月20日 - 华尔街日报援引消息人士称，美国起诉巴克莱偏向高频交易客户几个月前，交易公司和员工已对巴克莱“暗池”中的高频交易员感到担忧。

纽约州检察长Eric Schneiderman上月起诉巴克莱，在暗池交易中给高频交易员不正当优势，即便该行向投资者承诺，保护他们不受“掠夺性”和“有毒”交易员影响。

诉讼宣称巴克莱客户的股票下单几乎全部在LX Liquidity Cross暗池替代交易系统完成，而不是通过交易所或其他可能提供更好价格的途径。

华尔街日报称，一些大型交易企业注意到，他们的下单在暗池交易中不会得到最好的待遇，开始担心糟糕的交易结果是因为高频交易。

暗池交易允许机构投资者匿名进行大额交易，交易数据在交易结束后才会公布，使他们不会处于劣势。

该报称，一些巴克莱员工也私下向股票交易高管表示，对巴克莱在没有完全告知客户的情况下，让高频交易者在暗池交易中做太多交易感到担忧。

报导称，巴克莱预计在本周对检察长的起诉作出回应，料会辩称，诉讼引用的称某些电子邮件和文件是断章取义。

路透上月报导称，巴克莱外聘律师协助调查，包括美国证券交易委员会(SEC)前首席诉讼律师Matthew Martens。