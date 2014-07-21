美国金融：交易商对巴克莱暗池交易早已心存担忧--报载

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透7月20日 - 华尔街日报援引消息人士称，美国起诉巴克莱偏向高频交易客户几个月前，交易公司和员工已对巴克莱“暗池”中的高频交易员感到担忧。
纽约州检察长Eric Schneiderman上月起诉巴克莱，在暗池交易中给高频交易员不正当优势，即便该行向投资者承诺，保护他们不受“掠夺性”和“有毒”交易员影响。
诉讼宣称巴克莱客户的股票下单几乎全部在LX Liquidity Cross暗池替代交易系统完成，而不是通过交易所或其他可能提供更好价格的途径。
华尔街日报称，一些大型交易企业注意到，他们的下单在暗池交易中不会得到最好的待遇，开始担心糟糕的交易结果是因为高频交易。
暗池交易允许机构投资者匿名进行大额交易，交易数据在交易结束后才会公布，使他们不会处于劣势。
该报称，一些巴克莱员工也私下向股票交易高管表示，对巴克莱在没有完全告知客户的情况下，让高频交易者在暗池交易中做太多交易感到担忧。
报导称，巴克莱预计在本周对检察长的起诉作出回应，料会辩称，诉讼引用的称某些电子邮件和文件是断章取义。
路透上月报导称，巴克莱外聘律师协助调查，包括美国证券交易委员会(SEC)前首席诉讼律师Matthew Martens。
未能立即联系到巴克莱代表置评。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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