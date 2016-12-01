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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 23:18 BJT

标题新闻：巴克莱将关闭能源交易部门，可能涉及裁员数十人，因近年商品交易营收下降-公司文件

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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