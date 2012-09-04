巴克莱高管称中东料将推动其投行业务发展

* 欧洲资产对於中东买家具备吸引力

* CEO虽有变动,但中东策略未受影响

* 以阿布扎比和卡塔尔为引领的地区收并购业务出现增长

* 今年巴克莱并购咨询业务规模47亿美元,未来料将有更多

路透迪拜9月3日电---未来几年中东地区将是包括巴克莱(BARC.L)在内的投资银行的重要成长区域,因当地财富基金青睐买入欧洲资产,巴克莱投资银行业务全球副董事长Makram Azar对路透表示.

"如果放眼全球,新兴市场正处於上升地位,中东则是其中的重要组成部分."

"我们将致力在中东开展业务.我认为没有改变策略的理由,"Azar在访谈中称.

分析师表示,上周零售银行家詹金斯接任巴克莱首席执行长一职,或令巴克莱业务重点从风险较高的投行业务上转移.该行正试图摆脱此前利率操纵丑闻的影响,前任执行长Bob Diamond亦因该事件离职.

与此同时,巴克莱亦因围绕2008年金融危机期间向卡塔尔主权基金支付费用的问题而接受英国监管机构调查.当时卡塔尔主权财富基金参与了对巴克莱110亿英镑(170亿美元)的再融资案.

有关调查事件是否会影响巴克莱在中东地区的业务,Azar没有置评.

尽管投资银行是巴克莱近来遭遇麻烦的核心,但今年上半年该部门为集团贡献了54%的利润.

**咨询业务忙碌**

中东并购活动在经历了一段低迷後重新回温.资金充裕的海湾地区的阿拉伯权贵和政府正在买入欧洲资产,市场疲软令资产估值具有吸引力是原因之一.

"中东和北非地区并购活动增加,很大程度上要归功于卡塔尔和阿布扎比,"Azar说.

"欧洲环境仍具挑战性,但有些企业陷入困境,现在交易价格水平具有吸引力.这为海湾投资者带来了机会."

Dealogic数据显示,在中东和北非地区的并购咨询业务中,巴克莱拔得头筹,今年经手的交易规模为47亿美元.高盛(GS.N)紧随其後,为37亿美元.瑞信CSGN.VX排名第三,为35亿美元.(完)

--编译 洪曦/梁睿雪;审校 石冠兰/王洋

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