巴克莱预期美联储不太可能在2017年初升息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月14日 - 巴克莱分析师周三表示，如果美国经济扩张放缓且特朗普政府实施将损害美国出口的关税政策，则美国联邦储备委员会(美联储/FED)不太可能在2017年初升息。
“在我们看来，如果年初发生与关税相联系的增长放缓，将会排除年初加息的可能性，“巴克莱的美国分析师Michael Gapen和Rob Martin在美联储加息25基点后发表的一份研究报告中写道。周三稍早美联储把指标利率从0.50%升至0.75%。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。