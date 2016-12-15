巴克莱预期美联储不太可能在2017年初升息

路透纽约12月14日 - 巴克莱分析师周三表示，如果美国经济扩张放缓且特朗普政府实施将损害美国出口的关税政策，则美国联邦储备委员会(美联储/FED)不太可能在2017年初升息。

“在我们看来，如果年初发生与关税相联系的增长放缓，将会排除年初加息的可能性，“巴克莱的美国分析师Michael Gapen和Rob Martin在美联储加息25基点后发表的一份研究报告中写道。周三稍早美联储把指标利率从0.50%升至0.75%。(完)