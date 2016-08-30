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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 08:39 BJT

巴克莱前交易员因操纵交易遭美联储罚款120万美元

路透华盛顿8月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一称，已因操纵交易的行为对巴克莱(Barclays) (BARC.L)前外汇交易员罚款120万美元。

美联储称，前交易员Christopher Ashton被指控用聊天室协调投资，披露外汇交易的保密信息。

Ashton通过其伦敦的律师表示拒绝回应。巴克莱也拒绝置评。

美联储称，2015年5月美联储对巴克莱在外汇市场相关的不安全及不当行为采取强制行动。

巴克莱当时被要求支付3.42亿美元。

该行就上述案件与纽约州金融监管部门达成和解，并面临民事诉讼。(完)

(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

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