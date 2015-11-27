巴克莱被罚7200万英镑 为赢得“世纪交易”对客户疏于审查

路透伦敦11月26日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)对巴克莱银行(BARC.L)课以7,200万英镑(1.09亿美元)罚款，因该行在审查高端客户时投机取巧，以便获得一宗大型交易业务。一位高级经理称这单交易可能成为“世纪交易”。

巴克莱在2011和2012年为几位高端客户安排一宗19亿英镑的交易，而该机构认为这些客户持有的巨量仓位存在金融舞弊的可能。

在这种情况下，银行应该对客户进行更详细的审查，但FCA周四公布的谴责报告称，巴克莱未能这样做，事实上该行在一些合规程序方面投机取巧。

“巴克莱没有按照标准的程序走，而是尽可能快地接受这些人为客户，从而获得5,230万英镑营收，”FCA称。

该监管机构称，巴克莱采取非常规做法，将这些客户以及这宗交易的具体资料保存在其电脑系统外，而通常这是应该存在系统内的。

巴克莱购买了一个保险箱专门存放这些客户的相关文档，并同意如果这些客户的名字被泄露，则将向客户支付3,770万英镑。

“巴克莱为了赢得业务不遗余力地去迎合这些客户，”FCA在报告中称。这份关于巴克莱问题的报告长达37页。

“巴克莱的态度是，只有在绝对必要的情况下才会要求客户提供相关信息，他们不愿意因要求过多而‘惹恼’客户，”FCA称。

罚金中有超过5,200万英镑属追缴不法所得，这意味着巴克莱通过上述交易所获利润将被没收。这是FCA开出的最大一张追缴罚单。

FCA未对相关客户提出批评，也没有透露客户身份相关线索。FCA表示，巴克莱称这些客户的财富来自于“持有土地、不动产以及商业活动”。

这是巴克莱过去六年中从英国监管机构接到的第七张大罚单，此前还因操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)以及汇价而被罚款。(完)