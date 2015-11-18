英国个股：巴克莱或因操纵外汇市场再遭1亿美元罚款--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月17日 - 知情消息人士称，巴克莱 将再掏出至少1亿美元与纽约金融监管当局和解，解决对其操纵外汇市场的指控。
该名消息人士称，巴克莱或在下个月前与纽约金融服务局(DFS)达成和解。
巴克莱本月稍早同意支付1.2亿美元，对美国民间对其与同业合谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的指控予以和解。
巴克莱5月时曾同意支付6.5亿美元，支应外汇现货市场中美元和欧元交易相关费用。
巴克莱拒绝置评，且尚未能联系到DFS予以置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。