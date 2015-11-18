英国个股：巴克莱或因操纵外汇市场再遭1亿美元罚款--消息

路透11月17日 - 知情消息人士称，巴克莱 将再掏出至少1亿美元与纽约金融监管当局和解，解决对其操纵外汇市场的指控。

该名消息人士称，巴克莱或在下个月前与纽约金融服务局(DFS)达成和解。

巴克莱本月稍早同意支付1.2亿美元，对美国民间对其与同业合谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的指控予以和解。

巴克莱5月时曾同意支付6.5亿美元，支应外汇现货市场中美元和欧元交易相关费用。