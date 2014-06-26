巴克莱遭证券欺诈指控 帮助高频交易商掠夺投资者

路透纽约6月25日 - 纽约首席检察官周三对巴克莱(BARC.L)提起证券欺诈诉讼，因为该行尽管宣称保护其他客户的利益，但实际上给予美国高频交易商客户不公平的优势。

诉状称，巴克莱承诺给考虑买卖股票的客户尽可能提供最有利的价格，但它实际的做法却使银行的获利最大化：巴克莱将几乎所有客户的股票买单/卖单都在自有的、名为“黑池”的交易平台上执行，而不是在交易所或其他平台执行，后者提供的价格可能更为有利。

这起诉讼是当局采取的大范围整顿措施中最高调的一起，旨在在股票市场日趋自动化的情况下，保证交易员和其他交易商不剥夺其他投资者的利益。调查已经进行了将近一年，但在Michael Lewis的新书《闪电小子：华尔街快枪手》出版后加快了速度。这本畅销书声称市场受到操纵。

纽约首席检察官Eric Schneiderman指称，巴克莱告诉那些选择在该公司的“黑池”进行交易的客户，他们会受到保护，免受“掠夺性交易员”的欺凌；后者利用他们的速度优势把其他投资者每一笔交易的微小利润剥夺走。但实际上，客户根本没有受到保护，由于巴克莱对这些高频交易员几乎不收任何费用，这在一定程度上吸引了他们。

“为了扩大‘黑池’，巴克莱告诉投资者他们很安全，”Schneiderman说。“巴克莱的‘黑池’里满是掠食者，他们受巴克莱的邀请而来。”

巴克莱在电邮声明中称，“我们非常重视这些指控。”该行还表示，正在与当局进行配合，在进行内部调查，并称保证市场公平是最重要的事情。

**没有气囊，也没有刹车**

检察官根据巴克莱前雇员提供的内部通讯指控称，虽然巴克莱告诉客户会将进行“掠夺性”交易的高频交易员排除在“黑池”之外，但实际上却从未阻止他们参与。

指控称，巴克莱向高频交易员透露其他客户详细的敏感信息，以确保他们的攻击性交易策略有效，而且几乎不收任何费用，以此来吸引他们。

指控未明确向巴克莱索赔的数额。

指控称，巴克莱还告诉客户，在给客户订单寻找交易平台时，并不倾向自己的“黑池”， 但实际上却恰恰相反。一名巴克莱前雇员告诉检察官办公室，根据巴克莱输送给自家“黑池”的大量订单判断，其他渠道更好的交易机会可能已被错过。

根据该指控，一名前董事称，“黑池”的许多交易并不符合客户的最佳利益。“保证几乎每一个交易对手都是高频交易公司的做法，在我看来并不符合它们客户的最佳利益...这就像是生产一辆汽车，宣称配有气囊，但实际上却没有气囊或刹车。”

美国证券交易委员会(SEC)拒绝对该起诉置评。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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