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国际财经 | 2015年 11月 18日 星期三 13:25 BJT

巴克莱或因操纵外汇市场再遭1亿美元罚款--消息

路透11月17日 - 知情消息人士称，巴克莱(BARC.L)将再掏出至少1亿美元与纽约金融监管当局和解，解决对其操纵外汇市场的指控。

该名消息人士称，巴克莱或在下个月前与纽约金融服务局(DFS)达成和解。

巴克莱本月稍早同意支付1.2亿美元，对美国民间对其与同业合谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的指控予以和解。

巴克莱5月时曾同意支付6.5亿美元，支应外汇现货市场中美元和欧元交易相关费用。

巴克莱拒绝置评，且尚未能联系到DFS予以置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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