巴克莱或因操纵外汇市场再遭1亿美元罚款--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透11月17日 - 知情消息人士称，巴克莱(BARC.L)将再掏出至少1亿美元与纽约金融监管当局和解，解决对其操纵外汇市场的指控。
该名消息人士称，巴克莱或在下个月前与纽约金融服务局(DFS)达成和解。
巴克莱本月稍早同意支付1.2亿美元，对美国民间对其与同业合谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的指控予以和解。
巴克莱5月时曾同意支付6.5亿美元，支应外汇现货市场中美元和欧元交易相关费用。
巴克莱拒绝置评，且尚未能联系到DFS予以置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。