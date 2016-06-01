4月基金经理所持大宗商品资产总值升至2200亿美元--巴克莱

路透6月1日 - 巴克莱分析师在一份报告中称，4月全球基金经理所持有的大宗商品资产总值较前一个月增长14%至2,200亿美元，达到一年来最高。

周二公布的这项报告称，贵金属占到总管理资产价值的50%，为1,100亿美元，其次是能源类资产，为580亿美元。该项报告引述了路透等金融信息服务商和巴克莱自身研究部门的数据。

这一上升是受到资金流入大宗商品资产以及此类资产增值所推动。“受一系列不同市场强劲表现的提振，尤其是能源和农产品的表现，大宗商品指数取得了2008年以来最好的年度开局表现，”报告称。(完)