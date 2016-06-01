4月基金经理所持大宗商品资产总值升至2200亿美元--巴克莱

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月1日 - 巴克莱分析师在一份报告中称，4月全球基金经理所持有的大宗商品资产总值较前一个月增长14%至2,200亿美元，达到一年来最高。
周二公布的这项报告称，贵金属占到总管理资产价值的50%，为1,100亿美元，其次是能源类资产，为580亿美元。该项报告引述了路透等金融信息服务商和巴克莱自身研究部门的数据。
这一上升是受到资金流入大宗商品资产以及此类资产增值所推动。“受一系列不同市场强劲表现的提振，尤其是能源和农产品的表现，大宗商品指数取得了2008年以来最好的年度开局表现，”报告称。(完)
(编译 王洋; 审校 艾茂林)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。