前巴克莱并购部门全球主管Paul Parker转战高盛

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月3日 - 高盛发言人周日表示，前巴克莱(BARC.L)并购部门全球主管Paul Parker已加入高盛，担任高盛并购部门联席主席。
Parker在全球并购战绩彪炳。最近的药商Valeant Pharmaceuticals International Inc (VRX.TO)以约500亿美元竞购艾尔建(Allergan) (AGN.N)，还有Comcast Corp (CMCSA.O)以420亿美元收购对手时代华纳有线TWC.N的并购案，Parker均为客户担任谘询。
Parker在5月时离开巴克莱。高盛发言人说，预料他将在未来数周展开新职。
Jack Levy和Tim Ingrassia将继续任职于高盛并购部门，并与Parker共同担任联席主席。Parker料将掌握一部分高盛最重要的客户。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。