巴克莱权衡指数业务出路 明晟曾接洽透露买意

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透纽约11月20日 -巴克莱正在考虑旗下指数业务部门的未来出路。据几位知情人士，此前股市指数提供商明晟(MSCI.N)为购买该块业务而接触巴克莱。
消息人士表示，明晟的兴趣已经激发巴克莱内部的初步讨论，不过该银行尚未决定是否出售巴克莱指数平台。该指数平台包括广为人知的产品，如巴克莱美国整体债券指数，该指数跟踪资产的市值为16.7万亿(兆)美元。
所有消息人士均要求匿名。
尚不能知晓巴克莱会要求多高的售价，或明晟的出价是多少。
巴克莱拒绝评论。明晟发言人也未置评。
巴克莱在网站上公布88种主要指数，但其实该银行提供数以千计的指数，其中多数是为客户打造的。
据理柏，几乎有2.3万亿(兆)美元的交易所交易产品和共同基金跟踪巴克莱指数，其是标普之后第二大指数提供商。这还不包括其他跟踪指数的池子资产，如机构独立账户和集体信托。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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