巴克莱将评估其投行业务状况及规模--消息人士

路透3月13日 -两位知情人士周四表示，巴克莱(Barclays)(BARC.L)正在评估其投资银行业务的规模和状况。该评估料将推动其收缩业务，并聚焦盈利最多的领域。

消息人士称，本次评估已经开始，将在夏季前完成。评估重点在于，该公司是否应该退出在资产负债表上占重要比例、而且回报较低的业务。

英国金融时报称，本次评估可能带来数千裁员，投行联席主管Tom King和Eric Bommensath也都可能离开。

巴克莱发言人表示，尚无计划对投行业务的高层进行调整。该公司还拒绝进一步评论。

上个月，报导称巴克莱去年奖金同比增长10%至24亿英镑(40亿美元)，尽管其税前获利下滑了三分之一。股东对该消息感到愤怒。

批评人士称，巴克莱首席执行长詹金斯需要加强对投行业务的成本控制，特别是此前他在接受报纸采访时表示，他不得不给美国的投资银行家加薪，以免银行陷入”死结“。

消息人士表示，这次对投资银行业务的评估旨在改善获利能力。该部门去年的股东权益报酬率(ROE)为8.2%--低于资本成本，同时其成本收入比从39.6%增至43.2%。

监管加强再加上投行部门最赚钱的固定收益交易不够热络，使巴克莱的投行部门面临越来越大的回报压力。

固定收益业务营收继去年下半年大幅下滑后，今年仍然承压。德意志银行(DBKGn.DE)周四也表示，今年开局”缓慢“，此前花旗集团(C.N)和摩根大通(JPM.N)也发出类似警讯。

这意味着，获利能力的提高或许只能靠成本削减。

其他银行正在收缩固定收益业务，将资金配置到股票和咨询部门，或投向其他商业银行领域。

有关薪酬问题的争吵让巴克莱与投资者关系紧张，部分投资者威胁要在下个月的年度股东大会上投票反对该行的薪酬计划。詹金斯正在同投资者会晤，解释其中的原因以及他对投行业务的长期愿景。

詹金斯一再表示，会保持较大的投行业务规模。(完)

(编译 朱晓军/郑茵 审校 张荻/张若琪)

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