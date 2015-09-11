巴克莱正洽谈出售意大利零售网络以及抵押贷款资产--消息

路透米兰/伦敦9月10日 - 据熟悉情况的人士透露，巴克莱银行(BARC.L)正在进行高级谈判，拟出售其在意大利的零售网点以及一项估值在40亿欧元(44.6亿美元)的意大利抵押贷款投资组合。上述资产将分为两笔单独的交易。

这家英国银行正缩减在欧洲大陆的业务规模。其中一位消息人士称，该银行的目标是在未来几周与几家较有希望的买家进入排他性谈判阶段。

一位消息人士表示，巴克莱决定将意大利的零售部门和抵押贷款投资组合出售给不同买家，目的是让资产价值最大化，之前数家美国资产管理公司和对冲基金对于抵押贷款资产显露浓厚兴趣，目前都正在协商中。

这位不愿透露身份的消息人士表示，美国资产管理公司Fortress以及美国私募股权公司Cerberus Capital Management都有意购买。

另一位消息人士周三表示，美国基金管理公司Christofferson, Robb & Company、由美国对冲基金Elliot Management和意大利信贷公司Fonspa组成的买家、以及私募股权公司Oaktree联手意大利银行Creval(PCVI.MI)，都考虑收购这项抵押贷款资产。

巴克莱在意大利的发言人以及所有潜在买家的代表均对此拒绝置评。

第一位消息人士称，巴克莱的入围名单中还包括两家未透露名称的银行业机构，一家来自意大利，希望购买意大利零售银行网络。他表示，巴克莱希望在出售前对这部分业务进行资本重组。

巴克莱银行2010年在意大利的零售业务网点为200个，现已缩减到大约90个。截至6月底，该银行在意大利住宅抵押贷款方面的风险敞口为119亿英镑(183亿美元)，较年初时候的135亿英镑下降。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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