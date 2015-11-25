巴克莱前执行长预计未来10年全球银行业将裁员50%

路透伦敦11月24日 - 巴克莱(BARC.L)前执行长詹金斯周二表示，全球银行业者未来10年将裁减半数员工和分支机构，以在科技带来的全面变革中求生存。

詹金斯在一场演讲中称，“未来10年，金融服务行业的员工和分支数量可能最多减少50%，即使在较不严酷的情况下，至少也会减少20%。”詹金斯作为执行长在7月被解雇。

照此计算，巴克莱将会在全球裁员26,000-66,000人，并在英国关闭280-700家分支机构。

詹金斯在7月被解雇时，已经裁减了一些分支，而且裁员19,000人的计划已进行了一半。

在题为“金融服务优步(Uber)时代的来临”的演讲中，他认为科技是“不可阻挡的力量”，可以改善客户服务、风险管理和效率，并会有新的银行成为知名银行。

他说，投向新的初创企业及金融技术企业的资金金额显示，行业距离导致“真正的颠覆”不远。

他指出，传统银行业者采用新技术的速度很难与初创企业相同，而且这可能拖累回报。

“金融服务业的进入门槛很高，因此该行业的现有企业存活时间可能要长于其他很多行业。”

“风险在于，与电信等行业一样，形势将推动现有企业承担这种公共事业型和需要大量资本的角色。最终，股东将变得无法忍受，进而可能出现整合和并购，”他说，并补充称这可能发生在未来10年期间的末段。

他指出，银行业者在留住和吸引最优秀的技术人才方面也面临挑战，这种员工倾向于在矽谷和其他行业就职。(完)