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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 19:35 BJT

标题新闻: 巴克莱计划在投行部门最多裁员2,000人,集中在亚洲和欧洲区--华尔街日报

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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