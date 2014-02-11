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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 16:27 BJT

欧洲个股：巴克莱执行长预计今年至多裁员1.2万人

路透伦敦2月11日 - 巴克莱首席执行长詹金斯表示：

* 预计今年可能裁员1万至1.2万人

* 预计今年在英国裁员7,000人，其中约半数人已接到通知。(完)
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