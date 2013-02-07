英国个股: 巴克莱投行部门接近完成大规模裁员--消息人士

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透伦敦2月6日 - 知情人士周三称,巴克莱 即将完成对投行部门的大规模裁员.此举是该行新执行长精简运营和削减成本的计划内容之一.
裁员规模尚不清楚,但分析师预计等执行长Antony Jenkins在2月12日宣布战略规划时,可能会公布大约2,000个投行岗位已被裁撤.
消息人士称,前台与后台业务均有裁员,而且涵盖固定收益、大宗商品、外汇、股票和咨询业务.
一名消息人士称,巴克莱两周多前开始裁员,亚洲和美国部分已大致完成.在英国,属于裁员范围的员工已经得到通知,但英国和欧洲的咨询期使整个过程被延长.
巴克莱将于周五向员工公布2012年奖金情况.先前消息人士对路透称,其投行员工2012年总收入料平均减少10-20%.
巴克莱提交纽约州劳工局的文件称,计划在纽约三处办公点裁减275个岗位.
这份文件还显示,裁员日期将是5月15日.
巴克莱截至去年6月末的投行员工总数是2.33万人.分析师称,可能有5-10%被裁,也有人预测是15%,相当于3,000多人.(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币