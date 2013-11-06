巴克莱银行拟裁员并关闭客服中心

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦11月5日 -巴克莱银行(BARC.L)计划在英国裁员约450人，包括裁减约三分之一负责高端客户的私人银行家职位，并关闭一个客服中心。
该行周二表示，负责英国高端客户的客服经理人数将从275人削减至180人左右，这是其9月宣布的财富部门重组计划的一部分。
巴克莱计划停止对投资额不足50万英镑(79.76万美元)的客户提供全方位服务，这些客户将获得较低级别的服务，私人银行家只侧重服务最高端的客户。
预计受影响员工将在本月底接到通知。
巴克莱周二还宣布将在明年6月关闭一家设在考文垂Walsgrave的客服中心。
联合工会方面表示，此次关闭将有约350名员工受到影响，对本地经济造成严重打击。
巴克莱拒绝透露有多少员工将因此被裁，但称一些电话接听的工作会转到其它中心。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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