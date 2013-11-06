巴克莱银行拟裁员并关闭客服中心

路透伦敦11月5日 -巴克莱银行(BARC.L)计划在英国裁员约450人，包括裁减约三分之一负责高端客户的私人银行家职位，并关闭一个客服中心。

该行周二表示，负责英国高端客户的客服经理人数将从275人削减至180人左右，这是其9月宣布的财富部门重组计划的一部分。

巴克莱计划停止对投资额不足50万英镑(79.76万美元)的客户提供全方位服务，这些客户将获得较低级别的服务，私人银行家只侧重服务最高端的客户。

预计受影响员工将在本月底接到通知。

巴克莱周二还宣布将在明年6月关闭一家设在考文垂Walsgrave的客服中心。

联合工会方面表示，此次关闭将有约350名员工受到影响，对本地经济造成严重打击。

巴克莱拒绝透露有多少员工将因此被裁，但称一些电话接听的工作会转到其它中心。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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