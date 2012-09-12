巴克莱下调今明两年中国GDP预期

路透北京9月12日电---中国8月份经济数据发布後,国际投行纷纷下调中国GDP增幅预期.投资银行巴克莱周三发布最新报告,将中国2012年和2013年GDP增长预期,分别下调至7.5%和7.6%,而此前的预期分别是7.9%和8.4%.

报告称,8月份经济数据证实了其对第三季度经济疲软的看法.其基本观点仍是预计政府可能宣布更多支持性措施防止经济进一步下滑,不过持续下跌的工业产出、疲弱的外部需求以及温和的政策反应预示着,今年下半年中国经济可能会保持稳定增长而不是出现复苏.

报告预测,中国第四季度GDP增长将较上一季度有所加速,明年同比增长出现适度复苏,十月中下旬召开的十八大将使政策不确定性明朗化.尽管增长有所恢复,但同比增速仍可能从第二季度的7.6%放缓至第三季度的7.3%(工业生产增长放缓也预示了这一点),并于第四季度稳定在7.2%.

报告称,希望明年下半年GDP同比增速能稳步上升至7.8%.值得注意的是,中国的潜在增长可能降至7-8%,下一届政府将会更注重恢复经济平衡.

中国政府年初设定的今年经济成长目标为7.5%.最新公布的数据显示,中国8月CPI(居民消费价格指数)和消费均保持平稳,但工业产出逊於预期且PPI(工业生产者出厂价格)跌幅进一步扩大,而且进口七个月来同比首次转为负增长,都表明三季度经济仍处於下行寻底阶段.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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