巴克莱调降明年部分金属价格预估

路透12月14日 - 巴克莱周五调降2013年铜、镍和锌价预估,指因这些基本金属的供应增加.

该银行看多锡,因其预计这是明年唯一供不应求的.

"不像其他基本金属,2013年精炼锡市场料将明显再次供不应求,将成为表现优异的基本金属,"巴克莱在给客户的研究报告中称.

巴克莱亦看好铅,因预计其过剩供应将微不足道.

该银行建议逢高卖出铝和锌,因这两种金属又将面临一年供大于求.

"鉴于所有基本金属2013年供应前景均改善,中国需求将在决定市场是求大于供还是供大于求方面将起到重要作用."

巴克莱将2013年铜价预估下调6%,至每吨7,925美元,将镍价下调4%,至17,750美元,将锌价下调6%至2,050美元.

其将2013年铝价预估维持在1,988美元,将锡价和铅价分别维持在24,250和2,350美元.

贵金属中,巴克莱温和调降2013年黄金、铂金(白金)和钯金的价格预估,但维持白银价格预估不变.

但该行对贵金属仍持正面看法,其认为,明年金价将开局强劲,因有许多催化因素,包括美联储扩大资产负债表,关于美国预算上限及财政悬崖的不确定性,以及西班牙可能要求救助.

巴克莱预计2013年黄金均价为每盎司1,815美元,铂金为1,690美元,钯金为736美元,白银为32.50美元.(完)

(编译 于春红; 审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。