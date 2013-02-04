欧洲个股: 巴克莱财务长和法律总顾问将退休

路透伦敦2月3日 - 巴克莱 称,财务长Chris Lucas和法律总顾问Mark Harding将退休,这个努力摆脱一系列丑闻的银行再次迎来高层变动.

Lucas今年52岁,过去六年时间他一直担任财务长,时值全球金融危机处境艰难,过去九个月情况尤其困难.

英国当局正在就2008年卡塔尔注资案调查巴克莱四名现任或前任员工,Lucas是其中之一.

他们两人将留任至找到继任者并完成妥善交接.

巴克莱称已经指派物色人才者,但完成这一过程料将需要"相当长时间".

消息人士周日稍早对路透表示,填补Lucas的职位可能需要一年时间.消息人士还说Lucas的离职与卡塔尔注资相关调查无关.

巴克莱首席执行长詹金斯称,Lucas和Harding去年年底都告诉过他,在考虑离职,"退休是他们自己的决定".

一名消息人士说,Lucas有健康问题,这虽然没影响他的工作能力,但对他的退休决定产生影响.

詹金斯定于2月12日公布改进和振兴巴克莱的计划,他还承诺改善企业文化.(完)