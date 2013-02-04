欧洲个股: 巴克莱财务长和法律总顾问将退休

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透伦敦2月3日 - 巴克莱 称,财务长Chris Lucas和法律总顾问Mark Harding将退休,这个努力摆脱一系列丑闻的银行再次迎来高层变动.
Lucas今年52岁,过去六年时间他一直担任财务长,时值全球金融危机处境艰难,过去九个月情况尤其困难.
英国当局正在就2008年卡塔尔注资案调查巴克莱四名现任或前任员工,Lucas是其中之一.
他们两人将留任至找到继任者并完成妥善交接.
巴克莱称已经指派物色人才者,但完成这一过程料将需要"相当长时间".
消息人士周日稍早对路透表示,填补Lucas的职位可能需要一年时间.消息人士还说Lucas的离职与卡塔尔注资相关调查无关.
巴克莱首席执行长詹金斯称,Lucas和Harding去年年底都告诉过他,在考虑离职,"退休是他们自己的决定".
一名消息人士说,Lucas有健康问题,这虽然没影响他的工作能力,但对他的退休决定产生影响.
詹金斯定于2月12日公布改进和振兴巴克莱的计划,他还承诺改善企业文化.(完)
(编译 杜明霞; 审校 张明钧)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。
0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。