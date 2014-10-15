《独家新闻》巴克莱出售指数业务遭遇障碍--消息

路透纽约10月14日 - 两名知情消息人士表示，巴克莱 的指数业务出售遇到障碍，因为买家意识到，一些关键的债券定价信息不归巴克莱所有，因此不在出售的范围之内。这次出售的指数业务包括被普遍使用的巴克莱美国综合债券指数(U.S. Aggregate Bond Index)。

消息人士称，包括McGraw Hill Financial 旗下的标普道琼指数公司、金融信息提供商Markit 在内的买家获悉，巴克莱指数中用来支持证券定价的部分数据为彭博和Interactive Data等第三方所有。消息人士称，这些公司不允许这类数据作为交易的一部分被出售。当客户购买指数使用权时，他们也获得了相关数据的使用权。

巴克莱、McGraw Hill和Markit拒绝置评。路透暂无法获得彭博和IDC的评论。

消息人士说，如果巴克莱不能把数据连同指数业务一起出售，买家将不得不与数据提供方另外敲定协议，或寻求其他数据来源，这可能会使部分客户放弃使用该业务。巴克莱的指数业务原本预计价值超过10亿美元，但这个新问题增加了达成交易的难度，并有可能降低其价值。

谈判因为这些问题而停滞不前，不过上述消息人士表示，他们可能会找到解决方案，仍有可能很快就宣布达成协议。

根据官网信息，巴克莱的指数业务全名为指数、资产组合和风险管理方案(Index, Portfolio and Risk Solutions)，其中包括超过98种重要指数。巴克莱美国综合债券指数是其中最知名的指数之一。除指数之外，这块业务还包括机构投资者用来分析持仓的一个风险管理软件工具。

其中的部分业务是巴克莱在金融危机期间从雷曼兄弟收购来的。(完)