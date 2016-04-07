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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 12:14 BJT

更正-企业并购：新加坡华侨银行将以3.2亿美元收购巴克莱部分亚洲财富业务

(更正：第一段与第三段译文有误，应为“华侨银行旗下新加坡银行”，而非“华侨银行新加坡分行”。)

路透新加坡4月7日 - 新加坡第二大银行华侨银行 旗下新加坡银行称，同意以3.2亿美元购买巴克莱 部分亚洲财富业务，此为该行2009年以来第二笔大规模私人银行业务并购交易。

消息人士称，在数家亚洲和欧洲竞标者参与首轮竞标后，剩下华侨银行和星展银行(DBS) ，最后由华侨银行胜出。

华侨银行旗下新加坡银行收购巴克莱在新加坡和香港的财富和投资管理部门后，所管理的资产将增长约33%至733亿美元。(完)

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