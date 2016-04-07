更正-企业并购：新加坡华侨银行将以3.2亿美元收购巴克莱部分亚洲财富业务

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
(更正：第一段与第三段译文有误，应为“华侨银行旗下新加坡银行”，而非“华侨银行新加坡分行”。)
路透新加坡4月7日 - 新加坡第二大银行华侨银行 旗下新加坡银行称，同意以3.2亿美元购买巴克莱 部分亚洲财富业务，此为该行2009年以来第二笔大规模私人银行业务并购交易。
消息人士称，在数家亚洲和欧洲竞标者参与首轮竞标后，剩下华侨银行和星展银行(DBS) ，最后由华侨银行胜出。
华侨银行旗下新加坡银行收购巴克莱在新加坡和香港的财富和投资管理部门后，所管理的资产将增长约33%至733亿美元。(完)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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