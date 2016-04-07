更正-企业并购：新加坡华侨银行将以3.2亿美元收购巴克莱部分亚洲财富业务

消息人士称，在数家亚洲和欧洲竞标者参与首轮竞标后，剩下华侨银行和星展银行(DBS) ，最后由华侨银行胜出。

华侨银行旗下新加坡银行收购巴克莱在新加坡和香港的财富和投资管理部门后，所管理的资产将增长约33%至733亿美元。(完)