巴克莱下调油价预估 主因供应过剩和中国疑虑

路透9月4日 - 巴克莱周五加入调降油价预估的行列，将布兰特原油和美国原油价格目标较先前预估各下调5美元。过去30天多家银行纷纷下调原油价格预测。

巴克莱称其修正2015年下半年和2016年油价预估，主要是受美国油市生产情况及中国引发的经济疑虑影响。

巴克莱告诫投资人留意油价大幅波动。该行指出，市场信心导致油价与实际基本面信号不一致。

“几项基本面一次性因素支持2015年下半年油价反弹，不然油价原应维持在低档。”

巴克莱并表示，近来美元走强及商品货币贬值，缓和了以本币换算油价跌势的约半数冲击。这是该行调降预估的另一理由。

过去一个月来，已有逾10家大型国际金融机构调降油价预估，称因市场基本面疲弱且中国经济近来低迷。

“中国经济放缓，不只意味着中国对石油需求会减少。”巴克莱称，随着中国大宗商品进口减低，还可能对全球工业活动造成阻碍。

巴克莱将2015年下半年油价预估下调10美元，部分反映了美国页岩油生产商展现的韧性。该行并表示，在2016年下半年供需确定收紧前，油价应会在60美元下方区间波动。

巴克莱将2016年布兰特原油均价预估修正为63美元，美国原油预估则为每桶59美元。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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