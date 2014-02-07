巴克莱员工奖金总额39亿美元--报道

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透伦敦2月6日 -据天空新闻台报道，英国巴克莱银行（Barclays）(BARC.L)将向员工派发的2013年奖金高达24亿英镑（合39亿美元）。而就在2013年，巴克莱向股东筹集了近60亿英镑以扩充资本。
巴克莱将于周二公布薪资细节以及年度财报。天空新闻台称，巴克莱将支付23-24亿英镑的激励奖金。
巴克莱拒绝就此消息置评。
若巴克莱支付如此巨额的奖金，可能引发来自政界和公众的强烈反应。银行业薪酬过高，被视为鼓励冒险、并促成2008/09年金融危机的原因之一。
天空新闻台指出，巴克莱料将为其提高奖金辩护，将其归因于在美国投行业务的强劲表现，以及顶级人才可能被华尔街竞争对手“挖角”的威胁。
巴克莱2012年派发了18.5亿英镑奖金，其中13亿给了投行员工。除此以外，还有佣金和其他激励性款项。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。