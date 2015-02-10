巴克莱拟为初级员工加薪以留住人才--彭博

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透2月9日 - 彭博援引两名知情人士报导称，巴克莱(BARC.L)正在计划为其投行部门初级员工加薪，以寻求留住人才。
报导称，该行一些初级管理人员的薪资和奖金上调幅度将高达40%。
根据报导，这项计划已经引起中层员工就他们同初级员工之间的薪酬差距缩小表示不满。
彭博援引另一位知情人士称，巴克莱的整体奖金池预计将缩小。
报导称，巴克莱本周将在公司内部宣布相关加薪决定。
路透没有立即联系到巴克莱方面置评。
报导称，巴黎银行(BNPP.PA)企业融资部门初级员工的薪资也可能上调至少10%，其奖金可能上调5%。
报导还称，高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)也都寻求在2015年为员工加薪至少20%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。