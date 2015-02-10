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国际财经 | 2015年 2月 10日 星期二 13:02 BJT

巴克莱拟为初级员工加薪以留住人才--彭博

路透2月9日 - 彭博援引两名知情人士报导称，巴克莱(BARC.L)正在计划为其投行部门初级员工加薪，以寻求留住人才。

报导称，该行一些初级管理人员的薪资和奖金上调幅度将高达40%。

根据报导，这项计划已经引起中层员工就他们同初级员工之间的薪酬差距缩小表示不满。

彭博援引另一位知情人士称，巴克莱的整体奖金池预计将缩小。

报导称，巴克莱本周将在公司内部宣布相关加薪决定。

路透没有立即联系到巴克莱方面置评。

报导称，巴黎银行(BNPP.PA)企业融资部门初级员工的薪资也可能上调至少10%，其奖金可能上调5%。

报导还称，高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)也都寻求在2015年为员工加薪至少20%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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