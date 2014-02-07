巴克莱员工奖金总额39亿美元--报导

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月6日 - 据天空新闻台报导，英国巴克莱银行（Barclays） 将向员工派发的2013年奖金高达24亿英镑（合39亿美元）。而就在2013年，巴克莱向股东筹集了近60亿英镑以扩充资本。
巴克莱将于周二公布薪资细节以及年度财报。天空新闻台称，巴克莱将支付23-24亿英镑的激励奖金。
巴克莱拒绝就此消息置评。
若巴克莱支付如此巨额的奖金，可能引发来自政界和公众的强烈反应。银行业薪酬过高，被视为鼓励冒险、并促成2008/09年金融危机的原因之一。
天空新闻台指出，巴克莱料将为其提高奖金辩护，将其归因于在美国投行业务的强劲表现，以及顶级人才可能被华尔街竞争对手“挖角”的威胁。
巴克莱2012年派发了18.5亿英镑奖金，其中13亿给了投行员工。除此以外，还有佣金和其他激励性款项。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。