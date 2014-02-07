巴克莱员工奖金总额39亿美元--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月6日 - 据天空新闻台报导，英国巴克莱银行（Barclays） 将向员工派发的2013年奖金高达24亿英镑（合39亿美元）。而就在2013年，巴克莱向股东筹集了近60亿英镑以扩充资本。

巴克莱将于周二公布薪资细节以及年度财报。天空新闻台称，巴克莱将支付23-24亿英镑的激励奖金。

巴克莱拒绝就此消息置评。

若巴克莱支付如此巨额的奖金，可能引发来自政界和公众的强烈反应。银行业薪酬过高，被视为鼓励冒险、并促成2008/09年金融危机的原因之一。

天空新闻台指出，巴克莱料将为其提高奖金辩护，将其归因于在美国投行业务的强劲表现，以及顶级人才可能被华尔街竞争对手“挖角”的威胁。

巴克莱2012年派发了18.5亿英镑奖金，其中13亿给了投行员工。除此以外，还有佣金和其他激励性款项。（完）