英国金融: 当局调查巴克莱的卡塔尔贷款案--金融时报

美国金融：美联储可能避免升息与缩表同时进行--纽约联储主席
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
路透伦敦1月31日 - 金融时报网站周四报导,英国当局正在调查巴克莱.有指控称巴克莱 在2008年金融危机最严重时期向卡塔尔提供贷款以投资于该行,作为其所筹资金的一部分,使巴克莱得以避免接受政府救助.
该报报导,两名匿名消息人士告诉其上述贷款遭到调查.
英国金融服务监管局(FSA)和英国严重诈骗调查局(SFO)正在调查巴克莱的紧急筹资情况.
巴克莱在8月证实,英国检察官对该行与卡塔尔控股(Qatar Holding)之间发生的支付行为展开刑事调查.此前双方之间的交易已受到监管调查.
巴克莱发言人对路透表示,"FAS和SFO的调查都在持续进行,为此我们无法进一步置评."路透联系了FSA,但FSA未做评论.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周五下滑，此前惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。