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债券 | 2013年 2月 1日 星期五 10:33 BJT

英国金融: 当局调查巴克莱的卡塔尔贷款案--金融时报

路透伦敦1月31日 - 金融时报网站周四报导,英国当局正在调查巴克莱.有指控称巴克莱 在2008年金融危机最严重时期向卡塔尔提供贷款以投资于该行,作为其所筹资金的一部分,使巴克莱得以避免接受政府救助.

该报报导,两名匿名消息人士告诉其上述贷款遭到调查.

英国金融服务监管局(FSA)和英国严重诈骗调查局(SFO)正在调查巴克莱的紧急筹资情况.

巴克莱在8月证实,英国检察官对该行与卡塔尔控股(Qatar Holding)之间发生的支付行为展开刑事调查.此前双方之间的交易已受到监管调查.

巴克莱发言人对路透表示,"FAS和SFO的调查都在持续进行,为此我们无法进一步置评."路透联系了FSA,但FSA未做评论.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
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