巴克莱将第四季铝价预估下调至1950美元

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透10月11日电---巴克莱周四下调铝价预估,称未来几季铝料将成为表现最差的基本金属.
该投行将第四季铝价预估从之前的每吨2,150美元下调至1,950美元.
巴克莱预计,2013年铝平均价格将为每吨1,988美元,而且上半年走势将明显疲弱.之前其预计2013年的平均价格为2,275美元.
巴克莱在客户报告中称,铝市场处於供应严重过剩状态,即便需求回升也不太可能对这一局面产生太大影响.
巴克莱称,"基本面持续恶化.我们对2012年和2013年合计供应过剩的预估也从93.5万吨上调至240万吨,因为中国的产量升至纪录水准."(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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