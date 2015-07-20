英国个股：巴克莱计划两年内裁员逾3万人以改善业务表现--泰晤士报

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透7月19日 - 据英国泰晤士报周日报导，巴克莱 计划两年内裁员逾3万人。本月该公司解聘了首席执行官詹金斯(Antony Jenkins)。
报纸引述资深消息人士称，裁员被认为是唯一能解决巴克莱长期表现低迷并使股价翻倍的办法。这一措施将使巴克莱的全球员工总数在2017年底前降至10万人以下。
泰晤士报称，裁员可能影响到中间及内勤部门的员工，在这些部门将取得最大的节支。
报导称，詹金斯继任者裁员的速度和幅度可能更快也更大。
巴克莱副董事长Michael Rake在7月中加入付款处理公司Worldpay IPO-WORLD.L担任董事长。
在正常工作时间之外，路透暂无法联系上巴克莱置评。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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