英国个股：巴克莱计划两年内裁员逾3万人以改善业务表现--泰晤士报

路透7月19日 - 据英国泰晤士报周日报导，巴克莱 计划两年内裁员逾3万人。本月该公司解聘了首席执行官詹金斯(Antony Jenkins)。

报纸引述资深消息人士称，裁员被认为是唯一能解决巴克莱长期表现低迷并使股价翻倍的办法。这一措施将使巴克莱的全球员工总数在2017年底前降至10万人以下。

泰晤士报称，裁员可能影响到中间及内勤部门的员工，在这些部门将取得最大的节支。

报导称，詹金斯继任者裁员的速度和幅度可能更快也更大。

巴克莱副董事长Michael Rake在7月中加入付款处理公司Worldpay IPO-WORLD.L担任董事长。

在正常工作时间之外，路透暂无法联系上巴克莱置评。(完)