更新版 1-英国个股：巴克莱因伦敦金定盘价相关疏失被罚2,600万英镑

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(新增更多细节)
路透伦敦5月23日 - 英国巴克莱 因与伦敦黄金定盘相关的疏失，被英国金融监管机构罚款2,600万英镑(4,380万美元)。而仅仅一天之前，该行因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)被罚款4.5亿美元。
这是因企图操弄黄金市场而被罚的首家银行。不过一名消息人士称，巴克莱的这次罚款是一次性的，与对金市操纵的大范围调查无关。
这对巴克莱又是一记打击，该公司试图将以往的问题画上句号。
英国金融市场行为监管局(FCA)表示，巴克莱在黄金定盘价格方面存在的问题从2004年持续到2013年，但最关键的一次发生在2012年6月28日。
FCA对巴克莱前交易员Daniel James Plunkett下禁止令，因他利用英国银行体系的弱点。。
“公司缺乏监管，交易员也不顾客户的利益，使金融服务业的名声再次受损，”FCA的金融犯罪和执法部门主管Tracey McDermott表示。
“Plunkett的问题在我们公布巴克莱操纵Libor和Euribor之后爆出。这项调查及那个案件的结果表明，巴克莱和Plunkett显然在指标价格方面存在利益冲突问题，”她表示。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美