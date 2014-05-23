更新版 1-英国个股：巴克莱因伦敦金定盘价相关疏失被罚2,600万英镑

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路透伦敦5月23日 - 英国巴克莱 因与伦敦黄金定盘相关的疏失，被英国金融监管机构罚款2,600万英镑(4,380万美元)。而仅仅一天之前，该行因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)被罚款4.5亿美元。

这是因企图操弄黄金市场而被罚的首家银行。不过一名消息人士称，巴克莱的这次罚款是一次性的，与对金市操纵的大范围调查无关。

这对巴克莱又是一记打击，该公司试图将以往的问题画上句号。

英国金融市场行为监管局(FCA)表示，巴克莱在黄金定盘价格方面存在的问题从2004年持续到2013年，但最关键的一次发生在2012年6月28日。

FCA对巴克莱前交易员Daniel James Plunkett下禁止令，因他利用英国银行体系的弱点。。

“公司缺乏监管，交易员也不顾客户的利益，使金融服务业的名声再次受损，”FCA的金融犯罪和执法部门主管Tracey McDermott表示。

“Plunkett的问题在我们公布巴克莱操纵Libor和Euribor之后爆出。这项调查及那个案件的结果表明，巴克莱和Plunkett显然在指标价格方面存在利益冲突问题，”她表示。(完)