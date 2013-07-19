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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 23:12 BJT

标题新闻：巴克莱将今年黄金价格预估从每盎司1,483美元下调至1,393美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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