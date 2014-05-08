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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 14:39 BJT

英国个股：巴克莱未来三年计划裁员1.9万人，将成立不良资产银行

路透伦敦5月8日 - 巴克莱 表示，未来三年将裁员1.9万人，并将成立一个不良资产银行。该行正试图通过削减支出和提高利润率，以使复兴计划重回正轨。

巴克莱2月时宣布计划裁员1.2万人，之后投资银行又进一步裁员2,000人，从而使今年预计裁员人数增加至1.4万。该行表示，到2016年底投行部门将再裁员5,000人。

巴克莱表示，1,150亿英镑的风险加权资产将转移至不良资产银行，其中包括900亿英镑的投行资产和全部欧洲零售银行业务，后者相当于160亿英镑资产。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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