欧股业绩：巴克莱第三季获利下滑10%，因赔偿客户与和解官司产生费用

日本股市：日经指数受空头回补推动小涨，特朗普就职前市场保持谨慎
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透伦敦10月29日 - 英国银行业者巴克莱 周四公布，7-9月季度获利下滑10%。因不当出售外汇产品而赔偿客户的损失，以及美国抵押贷款官司和解，产生了5.6亿英镑(8.55亿美元)的费用。
巴克莱表示，经内部对2005-2012年给出的外汇交易价格做出评估后，决定拿出2.9亿英镑作为赔偿英国客户的准备金。
该公司7-9月季度经调整后的税前获利为14.3亿英镑，不及去年同期的15.9亿英镑，也低于该公司访问的分析师平均预估的16.5亿。
巴克莱本周宣布，前摩根大通 投行业务主管Jes Staley自12月将出任该公司的新首席执行官(CEO)。(完)
(编译 李春喜; 审校 张涛)
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。