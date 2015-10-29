欧股业绩：巴克莱第三季获利下滑10%，因赔偿客户与和解官司产生费用

路透伦敦10月29日 - 英国银行业者巴克莱 周四公布，7-9月季度获利下滑10%。因不当出售外汇产品而赔偿客户的损失，以及美国抵押贷款官司和解，产生了5.6亿英镑(8.55亿美元)的费用。

巴克莱表示，经内部对2005-2012年给出的外汇交易价格做出评估后，决定拿出2.9亿英镑作为赔偿英国客户的准备金。

该公司7-9月季度经调整后的税前获利为14.3亿英镑，不及去年同期的15.9亿英镑，也低于该公司访问的分析师平均预估的16.5亿。

巴克莱本周宣布，前摩根大通 投行业务主管Jes Staley自12月将出任该公司的新首席执行官(CEO)。(完)