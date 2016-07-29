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债券 | 2016年 7月 29日 星期五 16:32 BJT

欧股业绩：巴克莱上半年税前利润锐减21%，受非核心资产亏损拖累

路透伦敦7月29日 - 英国巴克莱 周五公布，上半年税前利润下降21%，尽管核心业务利润好转，因在严酷经济环境中出售和缩减多余资产的成本对获利产生不利影响。

巴克莱上半年税前利润为20亿英镑(26.4亿美元)，上年同期为26亿英镑。

利润下降主要是因为，巴克莱致力于在2017年底前出脱的“非核心”资产亏损19亿英镑。

包括消费者和商业贷款、信用卡和投资银行业务在内的核心业务利润上涨19%，至24亿英镑。

总运营支出下降10%至77亿英镑，部分反映出诉讼和管理费用下降以及薪酬成本收紧。

巴克莱称，仍有望实现128亿英镑的核心部门全年成本目标。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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