欧股业绩：巴克莱上半年税前利润锐减21%，受非核心资产亏损拖累

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透伦敦7月29日 - 英国巴克莱 周五公布，上半年税前利润下降21%，尽管核心业务利润好转，因在严酷经济环境中出售和缩减多余资产的成本对获利产生不利影响。
巴克莱上半年税前利润为20亿英镑(26.4亿美元)，上年同期为26亿英镑。
利润下降主要是因为，巴克莱致力于在2017年底前出脱的“非核心”资产亏损19亿英镑。
包括消费者和商业贷款、信用卡和投资银行业务在内的核心业务利润上涨19%，至24亿英镑。
总运营支出下降10%至77亿英镑，部分反映出诉讼和管理费用下降以及薪酬成本收紧。
巴克莱称，仍有望实现128亿英镑的核心部门全年成本目标。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。