巴克莱将出售价值约20亿美元的南非业务股权

Barclays Africa Group拥有的ABSA银行周三说，南非财长已批准这项交易。巴克莱也将出售Barclays Bank Egypt和Barclays Bank of Zimbabwe，这两家并不属于Barclays Africa Group。

巴克莱股价周三在伦敦市场上涨多达3%，之后回吐涨幅，收升0.38%。

巴克莱称将出售1.87亿股Barclays Africa持股，PIC将以基石投资者身分买进其中5,900万股。根据Barclays Africa每股139兰特的收盘价计算，这些将出售的股票市值约为15.2亿英镑。

巴克莱称将支付其非洲子公司7.65亿英镑来覆盖此项剥离成本。(完)