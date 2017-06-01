巴克莱将出售价值约20亿美元的南非业务股权

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
Barclays Africa Group拥有的ABSA银行周三说，南非财长已批准这项交易。巴克莱也将出售Barclays Bank Egypt和Barclays Bank of Zimbabwe，这两家并不属于Barclays Africa Group。
巴克莱股价周三在伦敦市场上涨多达3%，之后回吐涨幅，收升0.38%。
巴克莱称将出售1.87亿股Barclays Africa持股，PIC将以基石投资者身分买进其中5,900万股。根据Barclays Africa每股139兰特的收盘价计算，这些将出售的股票市值约为15.2亿英镑。
巴克莱称将支付其非洲子公司7.65亿英镑来覆盖此项剥离成本。(完)
(编译 郑茵/李婷仪 审校 张若琪/张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。