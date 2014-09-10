独家：巴克莱出售指数业务 标普和Markit做最后竞争--消息

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透纽约9月9日 - 消息人士称，指数提供商标准普尔(Standard & Poor's)和金融信息服务商MarkitMRKT.O成为竞购巴克莱(Barclays)(BARC.L)指数业务的最后对手，这块业务售价或超过10亿美元。
该消息人士周二称，巴克莱通过投标从竞购公司中筛选出标准普尔和Markit进行最后的角逐，参与投标的还包括MSCI明晟(MSCI.N)和彭博等。
据该部门网站，其业务包括逾98种重要指标。
巴克莱公布指数业务具体财务信息之前，潜在竞购者估计其价值数亿美元。
但消息人士称，该部门的营收数据高于预期，竞购方的竞争也很激烈，最近把价格推到了10亿美元以上。
巴克莱、Markit和标准普尔的代表拒绝置评。标准普尔为McGraw Hill FinancialMHFI.N所有。
巴克莱平台最知名的指数之一，是金融危机时并购雷曼兄弟所获得的巴克莱美国综合债券指数(U.S. Aggregate Bond Index)。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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