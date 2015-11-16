巴克莱同意以1.2亿美元了结在美国的Libor操纵诉讼--律师

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约11月13日 - 原告律师周五称，英国银行巴克莱(BARC.L)同意支付1.2亿美元和解一宗美国民间诉讼案，该案指控巴克莱与竞争对手合谋操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
该行成为和解所谓“柜台交易”投资者所提起诉讼的第一家银行，这些投资者直接与敲定Libor的银行团体中的银行进行交易。
这宗民间诉讼于2011年开始进行，指控16家银行合谋操纵Libor。
“这是同类诉讼中非常好的一个和解案例，”代表原告的Hausfeld LLP合伙人Hilary Scherrer在接受采访时称，“可谓破冰之举，有望为该诉讼将来的和解铺路。”
巴克莱发言人Mark Lane拒绝置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。