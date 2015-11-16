巴克莱同意以1.2亿美元了结在美国的Libor操纵诉讼--律师

路透纽约11月13日 - 原告律师周五称，英国银行巴克莱(BARC.L)同意支付1.2亿美元和解一宗美国民间诉讼案，该案指控巴克莱与竞争对手合谋操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)。

该行成为和解所谓“柜台交易”投资者所提起诉讼的第一家银行，这些投资者直接与敲定Libor的银行团体中的银行进行交易。

这宗民间诉讼于2011年开始进行，指控16家银行合谋操纵Libor。

“这是同类诉讼中非常好的一个和解案例，”代表原告的Hausfeld LLP合伙人Hilary Scherrer在接受采访时称，“可谓破冰之举，有望为该诉讼将来的和解铺路。”

巴克莱发言人Mark Lane拒绝置评。(完)