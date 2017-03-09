独家：消息人士称巴克莱将关闭威尔斯抵押贷款中心 裁员逾180人

路透伦敦3月8日 - 直接了解内情的多名消息人士周三表示，巴克莱(Barclays)(BARC.L)将关闭威尔斯卡地夫的抵押贷款中心，裁撤的工作岗位超过180个。巴克莱一直在大举重组以削减成本。

消息人士对路透表示，该中心的员工已于周三被告知职务裁撤的消息。

巴克莱一名发言人证实了关闭中心的消息，但表示仅裁员60人，另为144人提供了转职至利物浦与里兹的机会。

“我们感谢部分员工可能希望接受裁员的选项，这是可以达成的，”该发言人在电邮声明中表示。

巴克莱与其他英国银行一样，正在就零售与投资银行业务关闭分行、裁员与出售多余的资产，追求更高的获利。

巴克莱执行长Jes Staley于2月23日表示，该银行将于6月关闭多余资产的“非核心”部门，这个进度提前了六个月。(完)