独家：消息人士称巴克莱将关闭威尔斯抵押贷款中心 裁员逾180人

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月8日 - 直接了解内情的多名消息人士周三表示，巴克莱(Barclays)(BARC.L)将关闭威尔斯卡地夫的抵押贷款中心，裁撤的工作岗位超过180个。巴克莱一直在大举重组以削减成本。
消息人士对路透表示，该中心的员工已于周三被告知职务裁撤的消息。
巴克莱一名发言人证实了关闭中心的消息，但表示仅裁员60人，另为144人提供了转职至利物浦与里兹的机会。
“我们感谢部分员工可能希望接受裁员的选项，这是可以达成的，”该发言人在电邮声明中表示。
巴克莱与其他英国银行一样，正在就零售与投资银行业务关闭分行、裁员与出售多余的资产，追求更高的获利。
巴克莱执行长Jes Staley于2月23日表示，该银行将于6月关闭多余资产的“非核心”部门，这个进度提前了六个月。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”