巴克莱关闭欧美电力交易部门 着力缩减投行业务

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透纽约2月25日 -英国银行巴克莱(Barclays)(BARC.L)周二表示，已经关闭其在伦敦和纽约的电力交易部门，加入了一系列全球投资银行缩减大宗商品业务的行列，以应对监管收紧的趋势。
巴克莱表示其“核心大宗商品业务仍照常运营”。该银行在全球银行业的大宗商品交易中位列前五，正在缩减其投资银行业务。
“我们将继续积极管理现有资产，把对我们客户业务的冲击降到最小，”该银行在声明中称。
如同其他大型投行一样，巴克莱面临着加固资本、限制自营交易的监管压力；获利已经因此受损，而且交易精英也被迫前往私有大宗商品交易公司。
巴克莱近年来已经削减了电力交易领域的业务。2013年，该银行缩减了欧洲能源部门，其能源研究主管同时出走。
“这并不意外。我们一直在这样发展，电力部门不断缩减已经有一段时间了，”一位该银行能源业务消息人士表示。
“随着其他所有银行退出，我们坚持这么久已经令人惊讶了。”
巴克莱已经把大宗商品交易人员削减了超过20%，大幅高于固定收益、外汇或股市交易部门的裁员幅度。
该银行计划今年在投行部门进一步裁员数百人。(完)
(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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