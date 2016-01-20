独家：巴克莱欲包裹出售西班牙及葡萄牙信用卡业务--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透马德里/伦敦1月20日 - 熟知事况的四名消息人士表示，巴克莱(BARC.L)正在出售西班牙及葡萄牙的信用卡业务，西班牙国际银行(SAN.MC)及美国私募基金业者Apollo (APO.N)有兴趣收购。
巴克莱的三年扭转乾坤计画已经进行超过一半时间，期能藉此改善报酬及缩减成本。巴克莱已经将西班牙及葡萄牙的零售及企业金融业务出售，这是缩减欧洲大陆业务措施的一部分，并专注于英国、美国及非洲等地更为有利可图的业务。
消息人士称，巴克莱如今将西班牙及葡萄牙信用卡业务包裹出售，并邀请各界就该项目在1月19日之前提出不具约束力的收购要约，希望能够在3月底之前完成交易。
消息人士称，西班牙银行业者包括西班牙国际银行、Bankinter (BKT.MC)、Banco Popular (POP.MC)以及Apollo均已表达有兴趣，正考虑提出收购方案。消息人士要求匿名，因此一程序并未公开。
巴克莱、西班牙国际银行、Bankinter、Banco Popular及Apollo全数拒绝置评。
两名消息人士称，巴克莱在伊比利半岛的信用卡业务出售金额可能介于3-6亿欧元(3.26-6.52亿欧元)。(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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