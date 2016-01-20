独家：巴克莱欲包裹出售西班牙及葡萄牙信用卡业务--消息

路透马德里/伦敦1月20日 - 熟知事况的四名消息人士表示，巴克莱(BARC.L)正在出售西班牙及葡萄牙的信用卡业务，西班牙国际银行(SAN.MC)及美国私募基金业者Apollo (APO.N)有兴趣收购。

巴克莱的三年扭转乾坤计画已经进行超过一半时间，期能藉此改善报酬及缩减成本。巴克莱已经将西班牙及葡萄牙的零售及企业金融业务出售，这是缩减欧洲大陆业务措施的一部分，并专注于英国、美国及非洲等地更为有利可图的业务。